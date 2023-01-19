Промоутер Фьюри сообщил о переносе сроков боя Тайсона и Усика и назвал новые

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), рассказал о переносе сроков поединка его клиента и украинца Александра Усика. Ранее предполагалось, что бой может состояться 4 марта 2023 года. Однако сейчас становится ясно, что сроки сдвигаются. По словам Уоррена, поединок может пройти в конце марта либо начале апреля.



«Мы очень далеко продвинулись, но есть пара вещей, над которыми нам ещё нужно поработать. Мы пытаемся максимально оперативно объявить о сроках проведения поединка между Усиком и Фьюри.

Мы планируем на этой неделе получить пару предложений, над которыми Тайсон будет думать. Я надеюсь, что это [бой Усик – Фьюри] произойдёт в конце марта – начале апреля. Именно на это мы рассчитываем прямо сейчас. Скрестим пальцы. Я верю, что это событие обязательно, обязательно произойдёт», — приводит слова Уоррена talkSPORT.

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика: