Соннен назвал стилистически самого сложного соперника для Джона Джонса

Бывший боец UFC, ныне известный эксперт Чейл Соннен высказал мнение, что стилистически американский боец смешанных единоборств Кёртис Блэйдс является самым неудобным оппонентом для бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весe Джона Джонса.



«Стилистически Кёртис Блэйдс – самая большая проблема для Джона Джонса. Но я даже не знаю, хорошая ли это идея. Не уверен», — сказан Соннен на своём канале в YouTube.



Напомним, после того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года. В следующем бою он сразится с французом Сирилем Ганом. Поединок состоится 4 марта.

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