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Соннен назвал стилистически самого сложного соперника для Джона Джонса

Соннен назвал стилистически самого сложного соперника для Джона Джонса
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Бывший боец UFC, ныне известный эксперт Чейл Соннен высказал мнение, что стилистически американский боец смешанных единоборств Кёртис Блэйдс является самым неудобным оппонентом для бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весe Джона Джонса.

«Стилистически Кёртис Блэйдс – самая большая проблема для Джона Джонса. Но я даже не знаю, хорошая ли это идея. Не уверен», — сказан Соннен на своём канале в YouTube.

Напомним, после того как Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, он так и не провёл ни одного боя. Простой Джона продолжается с февраля 2020 года. В следующем бою он сразится с французом Сирилем Ганом. Поединок состоится 4 марта.

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