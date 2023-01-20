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Бывший чемпион UFC Рокхолд обратился к Фрэнсису Нганну

Бывший чемпион UFC Рокхолд обратился к Фрэнсису Нганну
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Бывший американский чемпион UFC Люк Рокхолд поддержал франко-камерунского бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну, который покинул UFC.

«Мой дружище, настоящая легенда», — написал в социальных сетях Рокхолд под одним из сообщений Фрэнсиса.

Напомним, в последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем сам освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта. В общей сложности в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана:

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