Джо Роган отреагировал на решение Нганну покинуть UFC

Известный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал решение франко-камерунского бойца ММА покинуть промоушен Даны Уайта.



«Я очень расстроен из-за всего этого. Мне не нравится, когда чемпион уходит. Мне не нравится, что лучший парень в мире больше не является чемпионом. Если Фрэнсис хотел уйти, могу сказать: «Хорошо, поздравляю, сэр, у тебя была отличная карьера». Подозреваю, что отчасти это было связано и с желанием заниматься боксом.



Вот почему я злюсь – я злюсь, потому что чувствую, что нас лишили одного из величайших боёв в ММА. Это был бы один из самых захватывающих поединков в ММА. Хотя это не значит, что меня не интересует бой Сириля Гана и Джона Джонса, я очень заинтересован в нём», — приводит слова Рогана Middle Easy со ссылкой на его выступление в своём подкасте.

Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы: