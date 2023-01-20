Джо Роган отреагировал на решение Нганну покинуть UFC

Известный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал решение франко-камерунского бойца ММА покинуть промоушен Даны Уайта.
«Я очень расстроен из-за всего этого. Мне не нравится, когда чемпион уходит. Мне не нравится, что лучший парень в мире больше не является чемпионом. Если Фрэнсис хотел уйти, могу сказать: «Хорошо, поздравляю, сэр, у тебя была отличная карьера». Подозреваю, что отчасти это было связано и с желанием заниматься боксом.
Вот почему я злюсь – я злюсь, потому что чувствую, что нас лишили одного из величайших боёв в ММА. Это был бы один из самых захватывающих поединков в ММА. Хотя это не значит, что меня не интересует бой Сириля Гана и Джона Джонса, я очень заинтересован в нём», — приводит слова Рогана Middle Easy со ссылкой на его выступление в своём подкасте.
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
- 20 января 2023
-
11:06
-
10:47
-
10:09
-
09:34
-
09:16
-
00:38
- 19 января 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:29
-
22:22
-
22:04
-
21:21
-
21:04
-
20:53
-
20:09
-
19:46
-
18:46
-
18:12
-
17:39
-
17:18
-
16:59
-
15:54
-
15:28
-
14:54
-
14:52
-
14:36
-
13:45
-
13:36
-
12:58
-
12:56
-
12:27
-
12:05
-
11:59
-
11:47
-
10:44