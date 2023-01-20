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Мейвезер проведёт выставочный бой против кикбоксёра из Британии

Мейвезер проведёт выставочный бой против кикбоксёра из Британии
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Легендарный боксёр и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший анонсировал очередной выставочный бой. 45-летний американец встретится в Великобритании с местным 37-летним кикбоксёром Лиамом Харрисоном.

«25 февраля – это уже официально. Мой первый бой в Великобритании состоится на «Арене О2». Продажа билетов начнётся уже на следующей неделе. Оставайтесь на связи!» – написал Мейвезер в соцсетях.

В 2022 году боксёр провёл три выставочных боя. Первым соперником Мейвезера стал бывший спарринг-партнёр Дон Мур: бой состоялся в ОАЭ в мае, где победу одержал Флойд. В сентябре Мейвезер перебрался в Японию, где встретился с местным бойцом MMA Микурой Асакурой и одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. Заключительный бой экс-чемпион мира провёл снова в ОАЭ, одержав досрочную победу против блогера Deji.

Super Rizin. Флойд Мейвезер vs Микуру Асакура

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