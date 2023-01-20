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О’Мэлли дал совет Хамзату Чимаеву по поводу карьеры в UFC

О’Мэлли дал совет Хамзату Чимаеву по поводу карьеры в UFC
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Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли прокомментировал недавнюю новость о якобы имеющемся у шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева желании перейти в средний вес UFC. Сейчас Чимаев выступает в полусредней весовой категории.

«Это был бы самый умный ход в карьере этого парня. Потому что в полусреднем весе ему приходится сидеть на строгой диете круглый год. Ему трудно будет справляться с тем, чтобы укладываться в лимит этой весовой категории. Так что поднимайся в средний, где ты сможешь есть. Ты сможешь быть сильным – делай именно так. Было бы интересно понаблюдать за ним в этом дивизионе», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.

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