«С Крещением Господним». 45-летний Алексей Олейник показал актуальную физическую форму

Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией.



«С Крещением Господним», — подписал фотографию 45-летний боец ММА.

Фото: Из личного архива Алексея Олейника

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Немного позже Алексей дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу. В общей сложности в активе россиянина 78 боёв, в которых он держал 60 побед и потерпел 17 поражений. Один раз поединок с участием Алексея завершился вничью.

Алексей Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61: