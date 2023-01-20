«С Крещением Господним». 45-летний Алексей Олейник показал актуальную физическую форму
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Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новой фотографией.
«С Крещением Господним», — подписал фотографию 45-летний боец ММА.
Фото: Из личного архива Алексея Олейника
Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Немного позже Алексей дал понять, что принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу. В общей сложности в активе россиянина 78 боёв, в которых он держал 60 побед и потерпел 17 поражений. Один раз поединок с участием Алексея завершился вничью.
Алексей Олейник обратился к болельщикам после поражения на UFC Vegas 61:
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