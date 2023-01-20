Стерлинг поделился прогнозом на бой Яна и Двалишвили

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг поделился мнением о предстоящем поединке между своим приятелем, грузинским бойцом ММА Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном. Бой состоится 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.
«Когда Ян будет пытать действовать супертехнично, Мераб Двалишвили получит возможность наносить дикие удары и проводить тейкдауны. А, может, просто найдёт возможность прижать его к клетке, где будет наносить удары. Целью Мераба будет прижать Яна в клетке, наносить урон, а затем свалить его на землю и наносить урон уже там.
Это опасный бой для Мераба, но это такой же опасный бой для Петра. Мерабу просто нужно быть суперсконцентрированным. Думаю, что у него уже есть план, как победить Яна», — сказал Стерлинг на своём канале в YouTube.
Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом:
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