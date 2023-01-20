Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стерлинг поделился прогнозом на бой Яна и Двалишвили

Стерлинг поделился прогнозом на бой Яна и Двалишвили
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг поделился мнением о предстоящем поединке между своим приятелем, грузинским бойцом ММА Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном. Бой состоится 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

«Когда Ян будет пытать действовать супертехнично, Мераб Двалишвили получит возможность наносить дикие удары и проводить тейкдауны. А, может, просто найдёт возможность прижать его к клетке, где будет наносить удары. Целью Мераба будет прижать Яна в клетке, наносить урон, а затем свалить его на землю и наносить урон уже там.

Это опасный бой для Мераба, но это такой же опасный бой для Петра. Мерабу просто нужно быть суперсконцентрированным. Думаю, что у него уже есть план, как победить Яна», — сказал Стерлинг на своём канале в YouTube.

Пётр Ян встретился с Алджамейном Стерлингом:

Бой за честь и карьеру. Под каток Петра Яна бросили лютого грузина Бой за честь и карьеру. Под каток Петра Яна бросили лютого грузина
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023