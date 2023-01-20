Сехудо: Двалишвили с большим удовольствием изобьёт Яна

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказал мнение, что грузин Мераб Двалишвили иодержит победу в поединке с россиянином Петром Яном. Их бой состоится 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.



«Меня не пугают удары и борьба Мераба. Но для всех остальных в дивизионе он является самым настоящим кошмаром. Мне нравится этот бой для Двалишвили. Я не знаю, внёс ли Пётр Ян необходимые коррективы после последнего поражения. Знаю, что он готовится в Таиланде и пытается стать лучше. Возможно, он прокачает свою ударку, но что насчёт борьбы? Потому что это главное событие, пятираундовый бой. Я думаю, Мераб с большим удовольствием изобьёт Яна. Ставлю на победу Двалишвили», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.

Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями: