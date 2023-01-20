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Сехудо: Двалишвили с большим удовольствием изобьёт Яна

Сехудо: Двалишвили с большим удовольствием изобьёт Яна
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказал мнение, что грузин Мераб Двалишвили иодержит победу в поединке с россиянином Петром Яном. Их бой состоится 11 марта на турнире UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе.

«Меня не пугают удары и борьба Мераба. Но для всех остальных в дивизионе он является самым настоящим кошмаром. Мне нравится этот бой для Двалишвили. Я не знаю, внёс ли Пётр Ян необходимые коррективы после последнего поражения. Знаю, что он готовится в Таиланде и пытается стать лучше. Возможно, он прокачает свою ударку, но что насчёт борьбы? Потому что это главное событие, пятираундовый бой. Я думаю, Мераб с большим удовольствием изобьёт Яна. Ставлю на победу Двалишвили», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.

Пётр Ян показал, как тренируется с сыновьями:

Бой за честь и карьеру. Под каток Петра Яна бросили лютого грузина Бой за честь и карьеру. Под каток Петра Яна бросили лютого грузина
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