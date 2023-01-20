«Я лучший тяжеловес в мире. Я король». Нганну высказался о бое Джонса и Гана

Недавно покинувший промоушен UFC франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну высказался по поводу предстоящего поединка между американцем Джоном Джонсом и французом Сирилем Ганом. Он состоится на турнире UFC 285 в марте.



«Я хотел бы поделиться мнением по поводу боя в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Сирилем Ганом. Думаю, это будет очень захватывающий поединок. Планирую его посмотреть.



Держите в уме, что обо мне будет много говорить. Меня будут пытаться критиковать, приуменьшать моё имя. Но, несмотря ни на что, нужно помнить, кто настоящий король, кто лучший тяжеловес в мире. Я лучший тяжеловес в мире, и мне всё равно, что они там говорят. Понимаете? Я самый лучший. Я король», — сказал Нганну на своём канале в YouTube.

Китаянка Чжан подняла Нганну: