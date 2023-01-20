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Джо Роган назвал тяжеловеса UFC, который двигается как средневес

Джо Роган назвал тяжеловеса UFC, который двигается как средневес
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Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о французском бойце ММА Сириле Гане, который выступает в тяжёлой весовой категории. Ган является первым номером в рейтинге тяжеловесов UFC.

«Сириль Ган делает много всего, что очень необычно. Эти движения, плавность комбинаций — парень двигается как средневес, а между тем его вес 240 с лишним фунтов. Он самый проворный и, вероятно, самый техничный из всех ударников тяжёлого веса. Сириль действительно очень разносторонний», — сказал Роган на канале PowerfulJRE в YouTube.

Напомним, в марте Ган сразится с представителем США Джоном Джонсом. Их поединок состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 285.

Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана:

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