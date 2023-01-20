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Менеджер Емельяненко отреагировал на видео Александра, где он был в странном состоянии

Менеджер Емельяненко отреагировал на видео Александра, где он был в странном состоянии
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Никита Бурчак, менеджер известного бойца ММА Александра Емельяненко, прокомментировал недавнее видео, на которого его клиента засняли в странном состоянии. Сообщалось, что он был пьян. Из-за этого Емельяненко не пустили в торговый центр.

«Александр, очевидно, расслабился, позволил себе расслабиться. Не совсем понимаю, почему он не может себе этого позволить. Ну выпил человек. Человек, который его со спины снял, узнал же Александра. Нет, чтобы помочь, он как крыса поступил. Ничего такого не произошло. Могу подтвердить, что это был первый раз после возвращения из Екатеринбурга. На текущий момент утром позвонил Александр, абсолютно трезвый», — сказал Бурчак на канале «Ушатайка» в YouTube.

Емельяненко не пустили в торговый центр. Возможно, он был пьян:

Дядя Саша, как же так? Похоже, Емельяненко снова уходит в штопор Дядя Саша, как же так? Похоже, Емельяненко снова уходит в штопор
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