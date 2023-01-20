«Нельзя дружить лишь с солнечной стороной человека». Ал. Емельяненко выступил с обращением

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко записал новое видео у себя в социальных сетях, где подчеркнул, что человека нужно принимать таким, какой он есть.
«Нельзя дружить только с солнечной стороной человека. Учитесь принимать его целостным», — сказал Емельяненко.
Емельяненко: нельзя дружить только с солнечной стороной человека:
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко.
Недавно Александр появился на видео, где он был запечатлён в странном состоянии. Сообщалось, что он был пьян. Позже ситуацию прокомментировал его менеджер Никита Бурчак.
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