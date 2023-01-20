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Команда Ислама Махачева отправилась в Австралию на бой с Волкановски. Фото

Команда Ислама Махачева отправилась в Австралию на бой с Волкановски. Фото
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Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав, что вместе с командой отправился в Австралию, где у него состоится поединок с местным бойцом Александром Волкановски. Он пройдёт 12 февраля на турнире UFC 284.

«Мы тронулись», — подписал фотографию российский боец.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, Махачев вызвал на бой Волкановски после того, как на турнире UFC 280 удушающим приёмом во втором раунде одолел представителя Бразилии Чарльза Оливейру. Александр сразу дал согласие на бой. В активе Махачева 24 поединка в ММА, в которых он одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Волкановски в смешанных единоборствах провёл 26 боёв (25 побед, одно поражение).

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