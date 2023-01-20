«Какой же толстяк!» О’Мэлли поразился, увидев физическую форму Пимблетта

Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли прокомментировал видео, которое он недавно посмотрел. На видео был британский проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт, физическая форма которого поразила О’Мэлли.



«Сегодня я посмотрел видео, где Пэдди курит косяк на лодке. Оно ведь свежее? Братан, увиденное поразило меня – каким же толстяком он смотрелся! С другой стороны, чёрт возьми, – он живой и просто наслаждается жизнью. Если кто-то видел эту запись, они поймут, о чём я говорю. Но он действительно выглядел толстым. Никогда прежде его таким не видел», — сказал О’Мэлли на своём канале в YouTube.

Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли: