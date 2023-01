UFC 283: Тейшейра vs Хилл, все результаты взвешивания

В ночь на 22 января в Бразилии состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 283. В главном поединке вечера за вакантный титул чемпиона промоушена в полутяжёлом весе сойдутся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл. В соглавном событии Дейвисон Фигейреду и Брэндон Морено подерутся за титул в наилегчайшем весе.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами взвешивания:



Главный кард:



Главный бой вечера: Гловер Тейшейра (92,98 кг) vs Джамал Хилл (92,75 кг)



Соглавный бой вечера: Дейвисон Фигейреду (56,69 кг) vs Брэндон Морено (56,69 кг)



Гилберт Бёрнс (77,11 кг) vs Нил Магни (77,56 кг)



Лорен Мёрфи (56,92 кг) vs Джессика Андраде (56,69 кг)



Пол Крэйг (92,98 кг) vs Джонни Уокер (92,98 кг)



Предварительный кард:



Маурисиу Руа (92,98 кг) vs Игорь Потеря (92,98 кг)



Грегори Родригес (84,36 кг) vs Брунно Феррейра (83,91 кг)



Тиаго Мойзес (70,53 кг) vs Мелкизаэл Коста (70,3 кг)



Габриэль Бонфим (77,56 кг) vs Мунир Лаззез (77,33 кг)



Шамиль Абдурахимов (119,29 кг) vs Жаилтон Алмейда (105,23 кг)



Луан Ласерда (61,68 кг) vs Коди Стаманн (61,46 кг)



Исмаэль Бонфим (70,76 кг) vs Терренс Маккинни (70,76 кг)



Ворли Алвес (77,56 кг) vs Николас Далби (77,11 кг)



Жозиан Нунес (65,99 кг) vs Зара Файрн дос Сантос (66,22 кг)



Саймон Оливейра (61,68 кг) vs Даниэл Маркос (61,68 кг).