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Тренер Царукяна: Махачев без проблем переедет Волкановски

Тренер Царукяна: Махачев без проблем переедет Волкановски
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Тренер российского бойца смешанных единоборств Армана Царукяна Сергей Торосян поделился мнением о предстоящем титульном поединке между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Я уверен, что Махачев без особых проблем переедет Волкановски. На стороне Ислама антропометрия, физическая сила и навыки в борьбе. Он легко переведёт Волкановски и будет его контролировать или забивать в партере. Алекса нелегко задушить и заставить сдаться, потому что он работает с хорошими грэпплерами, умеет терпеть. А если говорить о контроле, то с контролем Хабиба или Ислама ещё никто не справлялся, так что будет в одну калитку», — приводит слова Торосяна MMA. Metaratings.

Поединок между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 в Австралии.

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