Махачев прокатился на байке перед поездкой в Австралию на бой с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев показал, как прокатился на байке незадолго до поездки в Австралию, где ему предстоит защищать чемпионский титул.



Махачев репостнул видео со страницы Кайла Дрисколла, который подписал ролик «Как Махачев собирается ехать в Австралию, чтобы защитить свой пояс».

Махачев прокатился на байке перед поездкой в Австралию

В октябре прошлого года Ислам Махачев выиграл удушающим приёмом во втором раунде у бразильского бойца Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.



В ночь на 12 февраля россиянину предстоит первая защита чемпионского пояса в бою с австралийским бойцом, чемпионом UFC в полулёгком весе Алексом Волкановски. Поединок возглавит турнир UFC 284 в Австралии.