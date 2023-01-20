Махачев прокатился на байке перед поездкой в Австралию на бой с Волкановски

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев показал, как прокатился на байке незадолго до поездки в Австралию, где ему предстоит защищать чемпионский титул.
Махачев репостнул видео со страницы Кайла Дрисколла, который подписал ролик «Как Махачев собирается ехать в Австралию, чтобы защитить свой пояс».
Махачев прокатился на байке перед поездкой в Австралию
В октябре прошлого года Ислам Махачев выиграл удушающим приёмом во втором раунде у бразильского бойца Чарльза Оливейры и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
В ночь на 12 февраля россиянину предстоит первая защита чемпионского пояса в бою с австралийским бойцом, чемпионом UFC в полулёгком весе Алексом Волкановски. Поединок возглавит турнир UFC 284 в Австралии.
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