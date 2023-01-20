Оливейра обозначил сроки возвращения в октагон и назвал возможного соперника
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра заявил о намерении вернуться в октагон в апреле или мае этого года. Возможным соперником Чарльза может стать американец Бенеил Дариуш.
«Конор Макгрегор не дерётся, так что надо смотреть на бойцов из топа лёгкого дивизиона. Апрель или май — я думаю, что это то время, которое мне необходимо. Пока все говорят о бое с Бенеилом Дариушем, но, полагаю, мне нужно думать головой, а не сердцем. Если в UFC считают, что он мне подходит, ладно, но давайте подождём, что я решу», — сказал Оливейра в видео на YouTube-канале TheMacLife.
На счету Чарльза Оливейры 42 поединка в ММА и 33 победы. В последнем бою бразилец проиграл Исламу Махачеву в октябре прошлого года.
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