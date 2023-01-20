Джон Джонс высказался об отношениях с Даниэлем Кормье

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс высказался об отношениях со своим бывшим соперником Даниэлем Кормье.
«Я не дерусь с Кормье, я уже побеждал его дважды. Но я действительно рад за него, потому что мне нравится всё, что он сделал в жизни, занимаясь борьбой и аналитикой. И здорово, когда боец после завершения профессиональной карьеры может продолжать использовать свой голос и умения для любимого дела. Так что не испытываю к Даниэлю ничего, кроме уважения», — приводит слова Джонса Sports Illustrated.
Джон Джонс 4 марта в рамках турнира UFC 285 проведёт титульный бой за звание чемпиона в тяжёлом весе с французским бойцом Сирилем Ганом.
Это будет первый бой Джонса после того, как он объявил о переходе в тяжёлый вес. Последний раз боец выходил в октагон в феврале 2020 года и победил Доминика Рейеса единогласным решением.
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