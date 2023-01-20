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Шон О’Мэлли сделал прогноз на бой Петра Яна с Двалишвили

Шон О’Мэлли сделал прогноз на бой Петра Яна с Двалишвили
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Американский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли поделился мнением о поединке россиянина Петра Яна с Мерабом Двалишвили.

«На мой взгляд, Пётр лучше как боец, он более опытный во всех отношениях, более разносторонний. Но у Мераба есть один шанс — скучно забирать раунды, просто делать свою работу. Это главное событие турнира, пять раундов. И я удивлён, что Пётр Ян так скоро возвращается», — сказал О’Мэлли в видео на своём YouTube-канале.

Поединок Петра Яна с Мерабом Двалишвили возглавит турнир UFC Fight Night 11 марта в Лас-Вегасе.

На счету Яна 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.

У Двалишвили 15 побед в ММА при четырёх поражениях.

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