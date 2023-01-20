Энтони Смит провалил взвешивание перед UFC 283, он был запасным в бою Тейшейра — Хилл
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Американский боец смешанных единоборств Энтони Смит стал единственным, кто провалил взвешивание перед предстоящим турниром UFC 283, который пройдёт в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ночь на 22 января.
Как сообщает MMAFighting, Смит не уложился в лимит полутяжёлой весовой категории. Его вес составил 93,7 килограмма, в то время как 93 килограмма— максимально допустимое значение. Энтони Смит не дерётся на этом турнире, но он был запасным бойцом в титульном поединке за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом.
Энтони Смит провёл 53 поединка в профессиональных смешанных единоборствах и одержал 36 побед в них. В своём последнем поединке Смит проиграл Магомеду Анкалаеву техническим нокаутом.
Новость по темеUFC 283: Тейшейра vs Хилл, все результаты взвешивания
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