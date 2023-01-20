Хирн: главное противостояние между Усиком и Фьюри — за гонорар от боя

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал об организации возможного боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.



«Фьюри считает, что он должен получить гонорар в соотношении 70 на 30 или 60 на 40, но это может привести к отмене боя. Я не знаю, что происходит, но точно знаю, что бой состоится на Ближнем Востоке, чтобы заработать больше денег. Не верьте, когда слышите, что бой пройдёт на «Уэмбли».



«Пока просто ждём, кто заплатит больше за этот бой. Фьюри будет рассматривать ситуацию под углом того, сколько он заработает. Либо согласится на равную сумму с Усиком, либо потребует больше, так как более раскручен. Главное противостояние между ним и Усиком — за гонорар от боя», — сказал Хирн в интервью Boxing-Social.