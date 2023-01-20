Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хирн: главное противостояние между Усиком и Фьюри — за гонорар от боя

Хирн: главное противостояние между Усиком и Фьюри — за гонорар от боя
Комментарии

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал об организации возможного боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Фьюри считает, что он должен получить гонорар в соотношении 70 на 30 или 60 на 40, но это может привести к отмене боя. Я не знаю, что происходит, но точно знаю, что бой состоится на Ближнем Востоке, чтобы заработать больше денег. Не верьте, когда слышите, что бой пройдёт на «Уэмбли».

«Пока просто ждём, кто заплатит больше за этот бой. Фьюри будет рассматривать ситуацию под углом того, сколько он заработает. Либо согласится на равную сумму с Усиком, либо потребует больше, так как более раскручен. Главное противостояние между ним и Усиком — за гонорар от боя», — сказал Хирн в интервью Boxing-Social.

Фьюри и Усик замахнулись на Триллер в Маниле! Это надувательство – им нужны лишь деньги Фьюри и Усик замахнулись на Триллер в Маниле! Это надувательство – им нужны лишь деньги
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023