Сехудо рассказал о тренировках с Джоном Джонсом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо рассказал о тренировках с экс-обладателем титула в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.



Сехудо помогает Джонсу готовиться к титульному поединку в тяжёлой весовой категории с Сирилем Ганом, который пройдёт 4 марта на UFC 285.



«Я просто размышляю о последних днях, которые я провёл с Джоном Джонсом. И он всё ещё изучает эту игру. Вы можете показать ему что-то сегодня, а завтра он вернётся и сделает это безупречно. Просто невероятно видеть то, насколько великим Джонс может стать.



У него способности от бога. Когда тренируешь парня с такими способностями и который при этом дисциплинирован и готов учиться, это отправляет его в другую лигу. Как бы ни был хорош Джонс, он становится ещё лучше, и это даже пугает», — приводит слова Сехудо MMAJunkie.

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