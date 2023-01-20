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Дмитрий Арышев в первом раунде нокаутировал Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 117

Дмитрий Арышев в первом раунде нокаутировал Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 117
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На турнире AMC Fight Nights 117, который состоялся 20 января в Москве, завершилось главное событие вечера.

В нём сошлись российский боец смешанных единоборств Дмитрий Арышев и бразилец Марсио Сантос. Бой завершился уже в первом раунде нокаутом в пользу представителя России.

Дмитрий Арышев в своём последнем поединке в профессиональных смешанных единоборствах встречался с соотечественником Шамилем Рамазановым в июне прошлого года. Этот поединок также завершился досрочно. Арышев одержал победу техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Марсио Сантос, в свою очередь, последний бой провёл в мае 2022 года в рамках AMC Fight Night 111 с россиянином Геннадием Ковалёвым и одержал победу удушающим приёмом в первом раунде.

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