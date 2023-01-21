AMC Fight Night 117: все результаты турнира

20 января в Москве завершился турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Night 117. Главным событием вечера стал поединок между россиянином Дмитрием Арышевым и бразильским бойцом Марсио Сантосом.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира:



Дмитрий Арышев — Марсио Сантос — победа Арышева нокаутом (раунд 1);



Артур Пронин — Кирилл Крюков — победа Пронина единогласным решением;



Валерий Мясников — Армен Торосян — победа Мясникова единогласным решением;



Адилет Ашимов — Николай Денисов — победа Ашимова техническим нокаутом (раунд 1);



Иса Баркинхоев — Анатолий Надратовский — победа Баркинхоева раздельным решением;



Никита Северов — Умар Янковский — победа Северова единогласным решением;



Магеррам Гасанзаде — Сайд-Ахмед Хатуев — победа Гасанзаде техническим нокаутом (раунд 1);



Николай Присмаков — Ислам Исломов — победа Присмакова техническим нокаутом (раунд 1);



Дмитрий Шевораков — Денис Гвоздев — победа Шеворакова техническим нокаутом (раунд 1).

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