AMC Fight Night 117: все результаты турнира

20 января в Москве завершился турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Night 117. Главным событием вечера стал поединок между россиянином Дмитрием Арышевым и бразильским бойцом Марсио Сантосом.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира:
Дмитрий Арышев — Марсио Сантос — победа Арышева нокаутом (раунд 1);
Артур Пронин — Кирилл Крюков — победа Пронина единогласным решением;
Валерий Мясников — Армен Торосян — победа Мясникова единогласным решением;
Адилет Ашимов — Николай Денисов — победа Ашимова техническим нокаутом (раунд 1);
Иса Баркинхоев — Анатолий Надратовский — победа Баркинхоева раздельным решением;
Никита Северов — Умар Янковский — победа Северова единогласным решением;
Магеррам Гасанзаде — Сайд-Ахмед Хатуев — победа Гасанзаде техническим нокаутом (раунд 1);
Николай Присмаков — Ислам Исломов — победа Присмакова техническим нокаутом (раунд 1);
Дмитрий Шевораков — Денис Гвоздев — победа Шеворакова техническим нокаутом (раунд 1).
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