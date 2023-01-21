«Я просто увидел сделку». Альдо объяснил, почему укрывает экс-президента Бразилии

Бывший чемпион UFC Жозе Альдо ответил на критику по поводу того, что он предоставил свой дом в пользование бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, в отношение которого на родине заведены четыре уголовных дела.
«Люди, которые против этого, всегда будут пинать меня. Но всё, что вы делаете в своей жизни, имеет свои последствия. Есть люди, которые мелко мыслят и не понимают ведения бизнеса. Я просто видел сделку и не думаю о взглядах Болсонару, правый он или левый. Я хочу поставить там табличку, что в доме президент Бразилии. В Америке такое часто встречается. В Вегасе мне нравится брать номер, в котором когда-то жил Элвис Пресли. И так же всем захочется пожить в одном доме с президентом. А что будут говорить, мне наплевать», — приводит слова Альдо BJPenn.
Ранее также сообщалось, что во время пандемии семья Альдо незаконно получала пособие от правительства Бразилии, когда президентом был Болсонару. Сам боец отрицает эту информацию.
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