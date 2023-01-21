Сехудо: если Нганну и Фьюри будут драться в перчатках MMA, готов поставить дом на Фрэнсиса

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился своей точкой зрения на теоретический бой между бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну и действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«У Фрэнсиса тяжёлые руки, но из-за перчаток по 10 унций он потеряет привычную для себя мощь. Я бы дал ему шанс при других обстоятельствах: если Нганну и Фьюри будут драться в перчатках MMA, то готов даже поставить дом на Фрэнсиса», – сказал Сехудо на своём канале в YouTube.
Ранее стало известно, что франко-камерунский боец принял решение покинуть промоушен Даны Уайта. Тем временем промоутер британца сообщил о переносе сроков поединка его клиента и украинца Александра Усика.
Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана
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