Тренер Волкановски позвал Царукяна в лагерь. Арман пока не приехал в Австралию

Тренер австралийского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски Джо Лопес подтвердил, что их команда приглашала Армана Царукяна на сборы для подготовки к бою с Исламом Махачевым.
«Мы попросили Царукяна приехать в лагерь. Царукян хорошо бился с Махачевым, особенно в плане борьбы. Это был очень близкий бой. Его тренер говорил мне, что Царукян заинтересован, чтобы приехать в тренировочный лагерь, но ничего не вышло. Осталось несколько недель до боя, так что я не знаю, приедет ли он. Но мы от него ничего больше не слышали», – сказал Джо Лопес в интервью для It’s Time For Sports.
Поединок Алекса Волкановски с Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC в лёгком весе пройдёт в ночь на 12 февраля на турнире UFC 284 в Австралии.
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