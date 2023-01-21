Источник: Саид Нурмагомедов узнал имя следующего соперника
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Российский боец смешанных единоборств, 14-й номер рейтинга в легчайшей весовой категории UFC Саид Нурмагомедов проведёт свой следующий бой с американцем Джонатаном Мартинесом, сообщает журналист Карлос Контрерас Легаспи.
Согласно информации источника, поединок состоится в ночь на 12 марта в рамках турнира UFC Vegas 71.
Саид Нурмагомедов свой последний бой провёл в декабре прошлого года на турнире UFC Vegas 66 с Саидйокубом Кахрамоновым и одержал победу удушающим приёмом во втором раунде. Всего на счету россиянина 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед.
Джонатан Мартинес в октябре прошлого года выиграл у Каба Свонсона техническим нокаутом. У американца 16 побед в ММА при четырёх поражениях.
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