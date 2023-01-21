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«Это война». Боец UFC Стаманн опасается бразильских фанатов и хочет нанять охрану

«Это война». Боец UFC Стаманн опасается бразильских фанатов и хочет нанять охрану
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Американский боец смешанных единоборств Коди Стаманн признался, что опасается реакции бразильских фанатов, если он выиграет у Луана Ласерды.

«Во враждебной ситуации я буду вести себя так же, как и они со мной. Я вижу, что ситуация обостряется, они скандировали, что убьют меня. Люди ведут себя безжалостно, обливали нас пивом, так что опыт моего общения с бразильскими болельщиками получился не очень удачным. Это война, люди бросают всякое дерьмо и они противны. Но я всё равно буду наслаждаться.

Я уверен, что прикончу Ласерду и рассматриваю возможность нанять частную охрану, потому что знаю, что болельщики будут ко мне безжалостны. Эта бразильская поездка станет незабываемой», — приводит слова Стаманна BJPenn.

Бой Стаманна и Ласерды пройдёт в рамках предварительного карда UFC 283, который пройдёт в ночь на 22 января.

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Источник: BJ Penn

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