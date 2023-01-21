Рой Джонс: у Юбэнка есть всё необходимое для победы над Головкиным

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы и тренер Криса Юбэнка-младшего Рой Джонс считает, что у его подопечного есть шансы в потенциальном бою против чемпиона мира по версиям WBA и IBF в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO).
«Если после (сегодняшнего. – Прим. «Чемпионата») боя со Смитом у Криса не получится встретиться на ринге c Конором Бенном, то мне нравится вариант с Геннадием Головкиным. Бой с ним был бы лучше, потому что там есть что доказывать. У Криса есть всё необходимое для победы над Головкиным», – приводит слова Джонса издание BoxingScene.
Напомним, поединок между Смитом и Юбэнком-младшим состоится 21 января в Манчестере (Великобритания) на арене «АО Арена Манчестер» в 21:00 мск. Бой пройдёт в средней весовой категории с 12 раундами. Промоутер шоу – Бенджамин Шалом. Британцы впервые встретятся на ринге.
В сентябре Головкин потерпел второе поражение в карьере, уступив раздельным решением мексиканцу Саулю Альваресу.
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