Рой Джонс назвал современного боксёра, с которым он хотел бы провести бой. Это россиянин
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Легендарный боксёр Рой Джонс-младший назвал соперника из современных боксёров, с которым хотел бы провести поединок.
Джонс выбрал российского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артура Бетербиева.
«Если бы я мог противопоставить свои навыки кому-то из боксёров современной эпохи, то это был бы Артур Бетербиев. В первую очередь из-за его мощи, это очень сильный панчер. Я бы с удовольствием принял такой вызов и встретился с ним», — приводит слова Джонса Vegas Insider.
28 января Артур Бетербиев проведёт титульный бой с обязательным претендентом на титул WBO Энтони Ярдом. Всего российский боксёр провёл 18 боёв в профессиональной карьере и одержал 18 побед, все нокаутом.
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