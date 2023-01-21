Рой Джонс назвал современного боксёра, с которым он хотел бы провести бой. Это россиянин

Легендарный боксёр Рой Джонс-младший назвал соперника из современных боксёров, с которым хотел бы провести поединок.



Джонс выбрал российского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артура Бетербиева.



«Если бы я мог противопоставить свои навыки кому-то из боксёров современной эпохи, то это был бы Артур Бетербиев. В первую очередь из-за его мощи, это очень сильный панчер. Я бы с удовольствием принял такой вызов и встретился с ним», — приводит слова Джонса Vegas Insider.



28 января Артур Бетербиев проведёт титульный бой с обязательным претендентом на титул WBO Энтони Ярдом. Всего российский боксёр провёл 18 боёв в профессиональной карьере и одержал 18 побед, все нокаутом.