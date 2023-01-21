Волкановски: Нганну гонится за большими деньгами, думаю, он сможет вернуться в UFC

Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски прокомментировал решение Фрэнсиса Нганну покинуть промоушен.
Франко-камерунский боец не договорился с руководством UFC о новом контракте и освободил пояс чемпиона в тяжёлом весе.
«Я уважаю Фрэнсиса в первую очередь за то, что он придерживался своего мнения. Вероятно, он рассуждал примерно так: «Я знаю себе цену и хочу гнаться за большими деньгами». Очевидно, у Нганну громкое имя и это сильный боец. Возможно, в других промоушенах или в другом виде спорта для него найдётся много денег. Может быть, мы увидим его в WWE или он поедет в Японию. Нганну гонится за большими деньгами. Со временем он сможет вернуться в UFC. Думаю, переговоры можно будет возобновить», — приводит слова Волкановски MMAJunkie.
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