Дана Уайт рассказал, что вдохновился идеей своей лиги, глядя на ролики с российским шоу

Владелец лиги Power Slap и президент UFC Дана Уайт рассказал, чем он вдохновился, создавая собственное шоу по пощёчинам.



«Пару лет назад я начал смотреть ролики в социальных сетях, где какие-то парни лупили друг друга по щекам. Это всё проводилось в России. Я посмотрел на просмотры, а там около 350 миллионов. Я погрузился в это сильнее, и мы поняли, что нужно сделать в первую очередь. Нам было необходимо санкционировать это по версии Атлетической комиссии», — заявил Дана Уайт в первом выпуске на YouTube-канале PowerSlap.



Ранее создание лиги раскритиковал бывший боец UFC Брендан Шауб, спрогнозировав, что Power Slap закроется уже через год. Знаменитый рефери Джон Маккарти тоже раскритиковал идею.



Сам Дана Уайт призвал критиков не смотреть лигу, если им не нравится.