Промоутер Хирн: Нганну рано говорить о возможном поединке с Джошуа

Известный промоутер Эдди Хирн отреагировал на желание франко-камерунского бойца, бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну провести боксёрский бой с Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа.



«Нганну против Джошуа или Фьюри — это несоответствие, рано говорить об этом до тех пор, пока мы не увидим этого парня на ринге. Итак, если я Нганну, то вот что я бы сделал: провожу пару поединков и работаю над собой, чтобы выйти на тот уровень, когда можно будет говорить о возможности боя с Джошуа», — приводит слова Хирна BoxingScene.



Фрэнсис Нганну не договорился с UFC о новом контракте и покинул промоушен, освободив титул чемпиона в тяжёлом весе. Последний поединок боец провёл с Сирилем Ганом в январе прошлого года и выиграл единогласным решением судей.