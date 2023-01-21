Морено: Фигейреду имеет преимущество в силе, но знает, что технически я лучше

Мексиканский боец смешанных единоборств Брэндон Морено поделился ожиданиями от поединка с чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигейреду.



«Он сказал на пресс-конференции, которую мы проводили в ноябре, что у меня есть шпионы и прочее, но он сказал это слишком поздно. Он бы мог говорить такое в первом или втором бою, но сейчас мы слишком хорошо знаем друг друга. Нам нечего скрывать.



Он знает, что у него есть преимущество в силе, но он знает, что технически я лучше. Исходя из этого, каждый из нас составит план на бой. Честно говоря, я не думаю, что сценарий поединка сильно изменится», — приводит слова Морено MMAJunkie.



Напомним, 21 января 2023 года в рамках UFC 283 Фигейреду в четвёртый раз встретится с мексиканским бойцом Брэндоном Морено. Первый поединок между ними завершился ничьей решением большинства судей, во второй раз сабмишеном выиграл Морено, третий поединок решением судей остался за Фигейреду.

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