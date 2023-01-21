«Будто иголкой в сердце тыкают». Хасбик посоветовал всем отказаться от энергетиков

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором призвал людей не употреблять энергетические напитки.
«Иншааллах, постараюсь больше в жизни не пить энергетик. Это что за бред? Ты без него не можешь, а когда пьёшь, в душе так плохо. Я не скажу, кому именно советую. Вообще никому любые энергетики не пить. Как будто по сердцу иголкой тыкают. Это не антиреклама, а как есть», — написал Хасбик в социальных сетях.
Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Хасбик подписал пятилетнее соглашение с UFC. 13 октября он подтвердил контракт с промоушеном Даны Уайта. Сообщалось, что контракт подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной». Магомедов пользуется популярностью в мире смешанных единоборств уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг.
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