Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Будто иголкой в сердце тыкают». Хасбик посоветовал всем отказаться от энергетиков

«Будто иголкой в сердце тыкают». Хасбик посоветовал всем отказаться от энергетиков
Комментарии

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, разместил новый пост у себя в социальных сетях, в котором призвал людей не употреблять энергетические напитки.

«Иншааллах, постараюсь больше в жизни не пить энергетик. Это что за бред? Ты без него не можешь, а когда пьёшь, в душе так плохо. Я не скажу, кому именно советую. Вообще никому любые энергетики не пить. Как будто по сердцу иголкой тыкают. Это не антиреклама, а как есть», — написал Хасбик в социальных сетях.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Хасбик подписал пятилетнее соглашение с UFC. 13 октября он подтвердил контракт с промоушеном Даны Уайта. Сообщалось, что контракт подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Кроме того, говорилось, что сумма контракта является «достаточно внушительной». Магомедов пользуется популярностью в мире смешанных единоборств уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг.

Хасбик — звезда покруче Хабиба. Маленького блогера встретили в Аргентине как бога Хасбик — звезда покруче Хабиба. Маленького блогера встретили в Аргентине как бога
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023