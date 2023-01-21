Артур Бетербиев: самое важное в жизни — это быть лучше себя вчерашнего

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев опубликовал пост в социальных сетях, посвящённый его 38-летию.
«С каждым годом понимаю, что количество прожитых лет – это всего лишь цифра. Можно жить долго, но прожить скучную и бесполезную жизнь. А ведь каждый день нам даётся для того, чтобы сделать что-то важное. А самое важное в жизни – это быть лучше себя вчерашнего», — написал Бетербиев в своих социальных сетях.
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита.
28 января Бетербиеву предстоит провести бой с Энтони Ярдом.
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