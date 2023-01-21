Криштиану Роналду встретился с Фрэнсисом Нганну. Фото

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретился с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.



«Здорово было встретиться сегодня с чемпионом мира Фрэнсисом Нганну», — подписал фотографию в социальных сетях Криштиану Роналду.



Напомним, в последний раз Фрэнсис появлялся в октагоне в январе прошлого года, когда победил представителя Франции Сириля Гана. В январе 2023 года Нганну покинул UFC, тем самым освободив чемпионский титул в тяжёлом весе. Сообщалось, что поводом для такого решения стали, в частности, финансовые разногласия с лигой Даны Уайта. В общей сложности в ММА провёл 20 боёв, в которых одержал 17 побед (12 нокаутом) и потерпел три поражения.

Ранее 37-летний португалец перешёл в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. И пока принял участие в одном матче – Роналду был признан лучшим футболистом товарищеской игры команды звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» с «ПСЖ» (4:5), где игрок сделал дубль.