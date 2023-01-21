Кудряшов: удары Ярда не станут проблемой для Бетербиева

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка Артура Бетербиева с Энтони Ярдом.



«Энтони Ярд не производит впечатления человека, который может победить Артура Бетербиева. Британец взял реванш у Линдона Артура, но это совершенно другой боксёр по сравнению с Бетербиевым. Одиночные силовые удары Ярда не станут проблемой для Бетербиева. Он не нокаутёр. Не поможет британцу его фирменная защита – «филадельфийская раковина». Энтони побеждал, когда работал первым номером. В поединке с Бетербиевым ему придётся работать вторым – игровиком. У меня большие сомнения, что он сумеет перестроиться», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.



Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января.