Кудряшов: удары Ярда не станут проблемой для Бетербиева
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Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от поединка Артура Бетербиева с Энтони Ярдом.
«Энтони Ярд не производит впечатления человека, который может победить Артура Бетербиева. Британец взял реванш у Линдона Артура, но это совершенно другой боксёр по сравнению с Бетербиевым. Одиночные силовые удары Ярда не станут проблемой для Бетербиева. Он не нокаутёр. Не поможет британцу его фирменная защита – «филадельфийская раковина». Энтони побеждал, когда работал первым номером. В поединке с Бетербиевым ему придётся работать вторым – игровиком. У меня большие сомнения, что он сумеет перестроиться», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.
Бой Бетербиева и Ярда состоится 28 января.
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