Уиттакер: Джонс переведёт Гана и финиширует его в партере

Австралийский экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер поделился мнением о предстоящем поединке между американцем Джоном Джонсом и представителем Франции Сирилем Ганом. Он должен состояться в марте этого года.
«Джонс переведёт Гана и финиширует его в партере. Борьба Джонса находится на другом уровне. Никто и близко не сравнится с тем, что Джон может показать в октагоне. У него есть всё: кардио, сила, телосложение, рост. Всё необходимое. И у Джонса самый высокий IQ в мире ММА. Он просто увидит слабость оппонента и воспользуется ей. Джонс — лучший боец независимо от весовой категории. То, что он сделал со своими противниками в полутяжёлом весе… Он чудо природы, никто даже близко не сможет подобраться к его уровню превосходства и доминирования», — приводит слова Уиттакера MMA Junkie.
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