Украинец Игорь Потеря нокаутировал Маурисио Руа в первом раунде на UFC 283

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходит по смешанным единоборствам UFC 283. В рамках предварительного карда украинец Игорь Потеря встретился с представителем Бразилии Маурисио Руа.

Поединок завершился досрочной победой Потери, нокаутировавшего своего соперника в первом раунде. После окончания боя бразильский боец объявил о завершении профессиональной карьере.

Игорь потеря одержал свою 20-ю победу в профессиональной карьере и первую в UFC. Для него этот бой стал вторым под эгидой организации. Предыдущий поединок он проиграл Николае Негумеряну.

Маурисио Руа потерпел свое 14-е поражение в каьере и третье кряду. В предыдущем поединке бразилец проиграл Овинсу Сент-Пру.

Напомним, ранее россиянин Шамиль Абубакаров уступил бразильцу Жаилтону Алмейде.

Новость по теме Шамиль Абдурахимов потерпел четвёртое поражение подряд в UFC