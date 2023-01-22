Украинец Игорь Потеря нокаутировал Маурисио Руа в первом раунде на UFC 283
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В Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходит по смешанным единоборствам UFC 283. В рамках предварительного карда украинец Игорь Потеря встретился с представителем Бразилии Маурисио Руа.
Поединок завершился досрочной победой Потери, нокаутировавшего своего соперника в первом раунде. После окончания боя бразильский боец объявил о завершении профессиональной карьере.
Игорь потеря одержал свою 20-ю победу в профессиональной карьере и первую в UFC. Для него этот бой стал вторым под эгидой организации. Предыдущий поединок он проиграл Николае Негумеряну.
Маурисио Руа потерпел свое 14-е поражение в каьере и третье кряду. В предыдущем поединке бразилец проиграл Овинсу Сент-Пру.
Напомним, ранее россиянин Шамиль Абубакаров уступил бразильцу Жаилтону Алмейде.
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