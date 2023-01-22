Бёрнс одержал досрочную победу в первом раунде над Магни на UFC 283

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 283. В рамках главного карда бразилец Гилберт Бёрнс встретился с представителем США Нилом Магни.

Досрочную победу приёмом в первом раунде одержал Гилберт Бёрнс.

Для Гилберта Бёрнса эта победа стала 21-й в профессиональной карьере. В предыдущем бою он уступил Хамзату Чимаеву единогласным решением судей на турнире UFC 273 в апреле прошлого года. На счету бразильца также пять поражений.

Нил Магни потерпел своё девятое поражение в профессиональной карьере. На его счету также 25 побед.

Напомним, ранее россиянин Шамиль Абубакаров уступил бразильцу Жаилтону Алмейде. Бой завершился победой бразильца техническим нокаутом во втором раунде.