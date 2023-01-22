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Бёрнс одержал досрочную победу в первом раунде над Магни на UFC 283

Бёрнс одержал досрочную победу в первом раунде над Магни на UFC 283
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В Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 283. В рамках главного карда бразилец Гилберт Бёрнс встретился с представителем США Нилом Магни.

Досрочную победу приёмом в первом раунде одержал Гилберт Бёрнс.

Для Гилберта Бёрнса эта победа стала 21-й в профессиональной карьере. В предыдущем бою он уступил Хамзату Чимаеву единогласным решением судей на турнире UFC 273 в апреле прошлого года. На счету бразильца также пять поражений.

Нил Магни потерпел своё девятое поражение в профессиональной карьере. На его счету также 25 побед.

Напомним, ранее россиянин Шамиль Абубакаров уступил бразильцу Жаилтону Алмейде. Бой завершился победой бразильца техническим нокаутом во втором раунде.

UFC 2023. UFC 283, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Гилберт Бёрнс (W) - Нил Магни
22 января 2023, воскресенье. 07:10 МСК
Гилберт Бёрнс
Окончено
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Нил Магни
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