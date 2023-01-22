Жозе Альдо войдёт в зал славы UFC

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), 36-летний бразилец Жозе Альдо в скором времени официально станет членом Зала славы UFC. Об это стало известно благодаря трансляции UFC 283.



Альдо будет введён в Зал славы UFC на церемонии в Лас-Вегасе (США), он получит специальный пиджак с золотой подкладкой. Точное дата и место мероприятия на данный момент не определены.

Жозе дебютировал в сильнейшей организации мира на турнире UFC 129 в апреле 2011 года, будучи чемпионом полулёгкого веса, и за последующие три года провёл семь защит титула кряду.



В декабре 2015 года Альдо проиграл нокаутом ирландцу Конору Макгрегору, но затем вновь стал чемпионом, повторно победив американца Фрэнка Эдгара. После двух поражений от представителя США Макса Холлоуэя и проигрыша австралийцу Алексу Волкановски бразилец решил перейти в легчайший вес, где и провёл последние годы карьеры.



Суммарно в UFC Альдо выступил 20 раз. В своём последнем бою на турнире UFC 278 в августе Жозе единогласным решением судей уступил грузинскому бойцу легчайшего веса (до 61 кг) Мерабу Двалишвили.