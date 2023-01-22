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Морено техническим нокаутом одолел Фигейреду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Морено техническим нокаутом одолел Фигейреду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
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В Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 283. В рамках главного карда бразилец Дейвисон Фигейреду встретился с представителем Мексики Брэндоном Морено.

Поединок закончился победой Морено техническим нокаутом. Во втором раунде после одного из ударов Морено на лице Фигейреду появилось рассечение, после которого он не смог продолжить встречу. Таким образом, Брэндон Морено стал обладателем титула UFC в легчайшем весе.

Эта победа стала для мексиканца 21-й в карьере при семи поражениях и двух ничьих. Фигейреду потерпел третье поражение при 21 победе и одной ничьей.

Напомним, впервые Фигейреду и Морено сражались в декабре 2020 года и показали один из лучших поединков года, который закончился ничьей. В июне 2021 года состоялся реванш, Морено уверенно одержал победу над бразильцем и отобрал у него пояс. Третья встреча состоялась в ночь с 22 на 23 января 2022 года в Анахайме (США) в рамках турнира UFC 270. Морено тогда проиграл решением судей и утратил пояс чемпиона.

UFC 2023. UFC 283, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Дейвисон Фигейреду - Брэндон Морено (W)
22 января 2023, воскресенье. 07:40 МСК
Брэндон Морено
Окончено
TKO
Дейвисон Фигейреду
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