Все результаты турнира UFC 283

В Рио-де-Жанейро завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 283.



В рамках главного события вечера американец Джамал Хилл выиграл единогласным решением судей у Гловера Тейшейры и стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе. В соглавном событии турнира Брэндон Морено одержал победу техническим нокаутом над Дейвисоном Фигейреду и завоевал пояс чемпиона в наилегчайшем весе.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира:



Джамал Хилл — Гловер Тейшейра — победа Хилла единогласным решением;



Брэндон Морено — Дэйвисон Фигейреду — победа Морено техническим нокаутом (остановка доктором, раунд 3);



Гилберт Бёрнс — Нил Магни — победа Бёрнса удушающим приёмом (раунд 1);



Джессика Андраде — Лорен Мёрфи — победа Андраде единогласным решением;



Джонни Уокер — Пол Крэйг — победа Уокера техническим нокаутом (раунд 1);



Игорь Потеря — Маурисио Руа — победа Потери техническим нокаутом (раунд 1);



Брунно Феррейра — Грегори Родригес — победа Феррейры нокаутом (раунд 1);



Тиаго Мойзес — Мелкизаэл Коста — победа Мойзеса удушающим приёмом (раунд 2);



Габриэль Бонфим — Мунир Лаззез — победа Бонфима удушающим приёмом (раунд 1);



Жаилтон Алмейда — Шамиль Абдурахимов — победа Алмейды техническим нокаутом (раунд 2);



Коди Стаманн — Луан Ласерда — победа Стаманна единогласным решением;



Исмаэль Бонфим — Терренс Маккинни — победа Бонфима нокаутом (раунд 2);



Николас Далби — Варлей Алвес — победа Далби раздельным решением;



Жозиан Нунес — Зара Файрн дос Сантос — победа Нунес единогласным решением;



Даниэль Маркос — Саймон Оливейра — победа Маркоса нокаутом (раунд 2).