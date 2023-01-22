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Все результаты турнира UFC 283

Все результаты турнира UFC 283
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В Рио-де-Жанейро завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 283.

В рамках главного события вечера американец Джамал Хилл выиграл единогласным решением судей у Гловера Тейшейры и стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе. В соглавном событии турнира Брэндон Морено одержал победу техническим нокаутом над Дейвисоном Фигейреду и завоевал пояс чемпиона в наилегчайшем весе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами турнира:

Джамал Хилл — Гловер Тейшейра — победа Хилла единогласным решением;

Брэндон Морено — Дэйвисон Фигейреду — победа Морено техническим нокаутом (остановка доктором, раунд 3);

Гилберт Бёрнс — Нил Магни — победа Бёрнса удушающим приёмом (раунд 1);

Джессика Андраде — Лорен Мёрфи — победа Андраде единогласным решением;

Джонни Уокер — Пол Крэйг — победа Уокера техническим нокаутом (раунд 1);

Игорь Потеря — Маурисио Руа — победа Потери техническим нокаутом (раунд 1);

Брунно Феррейра — Грегори Родригес — победа Феррейры нокаутом (раунд 1);

Тиаго Мойзес — Мелкизаэл Коста — победа Мойзеса удушающим приёмом (раунд 2);

Габриэль Бонфим — Мунир Лаззез — победа Бонфима удушающим приёмом (раунд 1);

Жаилтон Алмейда — Шамиль Абдурахимов — победа Алмейды техническим нокаутом (раунд 2);

Коди Стаманн — Луан Ласерда — победа Стаманна единогласным решением;

Исмаэль Бонфим — Терренс Маккинни — победа Бонфима нокаутом (раунд 2);

Николас Далби — Варлей Алвес — победа Далби раздельным решением;

Жозиан Нунес — Зара Файрн дос Сантос — победа Нунес единогласным решением;

Даниэль Маркос — Саймон Оливейра — победа Маркоса нокаутом (раунд 2).

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