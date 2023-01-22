Экс-чемпион UFC Фигейреду объявил, что поднимается в дивизион Петра Яна
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейреду объявил, что поднимается в легчайший вес.
На турнире UFC 283, прошедшем 22 января в Рио-де-Жанейро, Фигейреду не смог защитить титул чемпиона в поединке с Брэндоном Морено, проиграв мексиканцу техническим нокаутом.
«К сожалению, пришло время покинуть этот дивизион. Мои поздравления Брэндону, а я поднимаюсь в другую весовую категорию. Мне тяжело гонять вес до лимита наилегчайшей категории, и поэтому я поднимаюсь», — объявил Фигейреду сразу после проигранного боя.
Действующим чемпионом легчайшего дивизиона является Алджамейн Стерлинг. Также в этой весовой категории выступают российские бойцы Пётр Ян и Умар Нурмагомедов.
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