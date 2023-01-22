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Опубликованы судейские записки титульного боя Фигейреду — Морено

Опубликованы судейские записки титульного боя Фигейреду — Морено
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В ночь на 22 января в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 283.

Соглавным событием вечера стал титульный поединок за титул чемпиона UFC в наилегчайшей весовой категории между бразильцем Дейвисоном Фигейреду и мексиканцем Брэндоном Морено.

Поединок завершился победой Брэндона Морено техническим нокаутом в третьем раунде.

По итогам трёх раундов все трое судей отдавали преимущество Брэндону Морено, в пользу которого были первый и третий раунды. Второй раунд все арбитры отдали Фигейреду.

Фигейреду — Морено

Фигейреду — Морено

Стоит отметить, что это был четвёртый поединок между этими бойцами. Ранее они обменивались победами, а ещё один бой завершился ничьей.

После боя Дейвисон Фигейреду объявил, что поднимается в легчайший дивизион.

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