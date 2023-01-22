Иржи Прохазка отправил послание новому чемпиону UFC Хиллу

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка отреагировал на победу американца Джамала Хилла над Гловером Тейшейрой на турнире UFC 283, который прошёл в Рио-де-Жанейро в ночь на 22 января.



Хилл выиграл единогласным решением судей по итогам пяти раундов и стал новым чемпионом промоушена в полутяжёлом весе.



«Поздравляю! Я иду за тобой!» — обратился Прохазка к Хиллу в видео, опубликованном в социальных сетях.

В декабре прошлого года Иржи Прохазка должен был провести бой-реванш с Гловером Тейшейрой, но из-за тяжёлой травмы плеча отказался от пояса чемпиона и снялся с поединка. За чемпионский титул в итоге дрались Магомед Анкалаев и Ян Блахович, но бой завершился ничьей раздельным решением судей, и пояс остался вакантным. После этого в UFC объявили, что новый титульный бой состоится в январе между Тейшейрой и Джамалом Хиллом.